Virksomhedskatalog
Aetna
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Aetna Lønninger

Aetnas løninterval spænder fra $25,425 i total kompensation årligt for en Produktdesigner i den nedre ende til $258,703 for en Løsningsarkitekt i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Aetna. Sidst opdateret: 8/15/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Datascientist
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Sundhedsinformatik

Softwareingeniør
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Dataingeniør

Aktuar
Median $141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Produktchef
Median $201K
IT-specialist
Median $102K
Revisor
$95.1K
Forretningsanalytiker
$101K
Forretningsudvikling
$115K
Civilingeniør
$58.8K
Dataanalytiker
$115K
Finansanalytiker
$82.6K
Managementkonsulent
$172K
Produktdesigner
$25.4K
Projektleder
$98K
Salg
$101K
Software Engineering Leder
$199K
Løsningsarkitekt
$259K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Aetna er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $258,703. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Aetna er $124,355.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Aetna

Relaterede virksomheder

  • eHealth
  • WW International
  • SmileDirectClub
  • CVS Health
  • Humana
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer