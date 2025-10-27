3M Projektleder Lønninger

Projektleder kompensation in United States hos 3M spænder fra $121K pr. year for T2 til $95K pr. year for T3. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $96.1K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for 3M's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/27/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau Tilføj Komp Sammenlign Niveauer

Niveau Navn Total Grundløn Aktier (/yr) Bonus T1 Project Manager $ -- $ -- $ -- $ -- T2 Advanced Project Manager $121K $120K $0 $750 T3 Senior Project Manager $95K $90K $0 $5K T4 Specialist Project Manager $ -- $ -- $ -- $ -- Se 2 Flere Niveauer

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Seneste Lønindsendelser

​ Tabelfilter Tilmeld Tilføj Tilføj Løn Tilføj Kompensation

Virksomhed Lokation | Dato Niveau Mærke Års Erfaring Total / I Virksomheden Total Kompensation ( USD ) Grundløn | Aktier (år) | Bonus Ingen lønninger fundet Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Få besked om nye lønninger Eksporter DataSe Ledige Stillinger

HR / Rekruttering? Opret et interaktivt tilbud

Optjeningsplan Primær Alternativ 1 0 % ÅR 1 0 % ÅR 2 100 % ÅR 3 Aktietype RSU + Options Hos 3M er RSU + Options underlagt en 3-årig optjeningsplan: 0 % optjenes i 1st - ÅR ( 0.00 % årligt )

0 % optjenes i 2nd - ÅR ( 0.00 % årligt )

100 % optjenes i 3rd - ÅR ( 100.00 % årligt ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award. 33.3 % ÅR 1 33.3 % ÅR 2 33.3 % ÅR 3 Aktietype RSU + Options Hos 3M er RSU + Options underlagt en 3-årig optjeningsplan: 33.3 % optjenes i 1st - ÅR ( 33.30 % årligt )

33.3 % optjenes i 2nd - ÅR ( 33.30 % årligt )

33.3 % optjenes i 3rd - ÅR ( 33.30 % årligt ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

Hvad er optjeningsplanen hos 3M ?

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke Abonnér på verificerede Projektleder tilbud . Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere → Indtast Din E-mail Indtast Din E-mail Abonnér Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.