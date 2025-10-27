Virksomhedsoversigt
3M Produktleder Lønninger

Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for 3M's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/27/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

₹1.72M - ₹2.01M
India
Almindeligt Interval
Muligt Interval
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

0%

ÅR 1

0%

ÅR 2

100 %

ÅR 3

Aktietype
RSU + Options

Hos 3M er RSU + Options underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 0% optjenes i 1st-ÅR (0.00% årligt)

  • 0% optjenes i 2nd-ÅR (0.00% årligt)

  • 100% optjenes i 3rd-ÅR (100.00% årligt)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU + Options

Hos 3M er RSU + Options underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktleder hos 3M in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹2,135,068. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos 3M for Produktleder rollen in India er ₹1,496,373.

