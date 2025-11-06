Seznam společností
Zoom
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Greater Seattle Area

Zoom Softwarový inženýr Platy v Greater Seattle Area

Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Seattle Area ve společnosti Zoom se pohybuje od $149K year pro ZP1 do $386K year pro ZP4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Seattle Area činí celkem $274K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Zoom. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
ZP1
(Začátečnická úroveň)
$149K
$110K
$30K
$8.9K
ZP2
$181K
$123K
$50.4K
$7.8K
ZP3
$240K
$165K
$60.9K
$13.7K
ZP4
$386K
$250K
$108K
$28.2K
Zobrazit 2 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Zoom podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Produkční softwarový inženýr

DevOps inženýr

Výzkumný vědec

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Zoom in Greater Seattle Area představuje roční celkovou odměnu $409,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Zoom pro pozici Softwarový inženýr in Greater Seattle Area je $216,400.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Zoom

Související společnosti

  • RingCentral
  • Microsoft
  • Salesforce
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje