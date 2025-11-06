Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Seattle Area ve společnosti Zoom se pohybuje od $149K year pro ZP1 do $386K year pro ZP4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Seattle Area činí celkem $274K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Zoom. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
ZP1
$149K
$110K
$30K
$8.9K
ZP2
$181K
$123K
$50.4K
$7.8K
ZP3
$240K
$165K
$60.9K
$13.7K
ZP4
$386K
$250K
$108K
$28.2K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Zoom podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
