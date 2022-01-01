Seznam společností
Zoom
Zoom Platy

Platy ve společnosti Zoom se pohybují od $30,602 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $487,550 pro pozici Obchodní rozvoj na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Zoom. Naposledy aktualizováno: 9/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Produkční softwarový inženýr

DevOps inženýr

Výzkumný vědec

Produktový manažer
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Produktový designér
ZP3 $194K
ZP4 $271K

UX designér

Personalista
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Marketing
Median $225K

Manažer produktového marketingu

Manažer softwarového inženýrství
Median $310K
Prodej
Median $200K
Obchodní analytik
Median $137K
Datový analytik
Median $210K
Analytik kybernetické bezpečnosti
Median $212K
Finanční analytik
Median $155K
Projektový manažer
Median $145K
Lidské zdroje
Median $188K
Obchodní inženýr
Median $239K
Účetní
$192K

Technický účetní

Administrativní asistent
$42.2K
Manažer obchodních operací
$259K
Obchodní rozvoj
$488K
Korporátní rozvoj
$189K
Zákaznické služby
$73.7K
Operace zákaznických služeb
$83.1K
Manažer datové vědy
$114K
Datový vědec
$30.6K
Grafický designér
$259K
IT specialista
$131K
Právní
$296K
Marketingové operace
$456K
Programový manažer
$147K
Podpora prodeje
$143K
Architekt řešení
$223K

Architekt cloudové bezpečnosti

Technický Account Manager
$180K
Technický programový manažer
$64K
Technický spisovatel
$132K
Důvěra a bezpečnost
$94.6K
UX výzkumník
$211K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Zoom podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Časté dotazy

The highest paying role reported at Zoom is Obchodní rozvoj at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $487,550. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Zoom is $200,000.

