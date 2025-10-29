Seznam společností
Xero
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Xero Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in New Zealand ve společnosti Xero se pohybuje od NZ$88.2K year pro Associate Software Engineer do NZ$186K year pro Lead Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in New Zealand činí celkem NZ$141K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Xero. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
NZ$88.2K
NZ$84K
NZ$4.2K
NZ$0
Software Engineer
NZ$134K
NZ$120K
NZ$13.4K
NZ$0
Senior Software Engineer
NZ$154K
NZ$139K
NZ$13.8K
NZ$378.7
Lead Software Engineer
NZ$186K
NZ$166K
NZ$15.3K
NZ$4.3K
Nejnovější příspěvky platů
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Xero podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Xero in New Zealand představuje roční celkovou odměnu NZ$185,778. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Xero pro pozici Softwarový inženýr in New Zealand je NZ$141,173.

