Seznam společností
Ciena
Ciena Platy

Platy ve společnosti Ciena se pohybují od $33,419 celkové roční kompenzace pro pozici Technický spisovatel na dolním konci až po $275,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Ciena. Naposledy aktualizováno: 10/13/2025

$160K

Softwarový inženýr
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Backend softwarový inženýr

Síťový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Hardwarový inženýr
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Optický inženýr
Median $83.1K

Manažer softwarového inženýrství
Median $275K
Obchodní analytik
$86.7K
Zákaznické služby
$87.3K
Manažer datové vědy
$139K
Datový vědec
$78.9K
Manažerský konzultant
$180K
Marketing
$252K
Strojní inženýr
$66.8K
Produktový designér
$101K
Prodej
Median $116K
Obchodní inženýr
$150K
Architekt řešení
$110K
Technický programový manažer
$95.8K
Technický spisovatel
$33.4K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Ciena podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Ciena je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $275,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ciena je $103,078.

Další zdroje