Seznam společností
Xero
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový manažer

  • Všechny platy Produktový manažer

Xero Produktový manažer Platy

Kompenzace Produktový manažer in New Zealand ve společnosti Xero se pohybuje od NZ$148K year pro Product Manager do NZ$201K year pro Lead Product Manager. Mediánový yearní kompenzační balíček in New Zealand činí celkem NZ$158K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Xero. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$148K
NZ$136K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$173K
NZ$7.5K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$201K
NZ$174K
NZ$26.8K
NZ$0
Zobrazit 1 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně
Block logo
+NZ$98.9K
Robinhood logo
+NZ$152K
Stripe logo
+NZ$34.1K
Datadog logo
+NZ$59.7K
Verily logo
+NZ$37.5K
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Xero podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Produktový manažer nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Xero in New Zealand představuje roční celkovou odměnu NZ$200,960. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Xero pro pozici Produktový manažer in New Zealand je NZ$157,200.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Xero

Související společnosti

  • Ciena
  • Global Payments
  • Limelight Networks
  • Meltwater
  • Cognizant
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje