Kompenzace Produktový manažer in New Zealand ve společnosti Xero se pohybuje od NZ$148K year pro Product Manager do NZ$201K year pro Lead Product Manager. Mediánový yearní kompenzační balíček in New Zealand činí celkem NZ$158K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Xero. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$148K
NZ$136K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$173K
NZ$7.5K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$201K
NZ$174K
NZ$26.8K
NZ$0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Xero podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)