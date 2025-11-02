Seznam společností
Workday
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažer obchodních operací

  • Všechny platy Manažer obchodních operací

Workday Manažer obchodních operací Platy

Průměrná celková kompenzace Manažer obchodních operací ve společnosti Workday se pohybuje od PLN 200K do PLN 280K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Workday. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Průměrná celková kompenzace

PLN 217K - PLN 252K
Poland
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Manažer obchodních operací příspěvků v Workday k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Don't get lowballed

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Workday podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Manažer obchodních operací nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer obchodních operací ve společnosti Workday představuje roční celkovou odměnu PLN 280,041. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Workday pro pozici Manažer obchodních operací je PLN 200,030.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Workday

Související společnosti

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Palantir
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje