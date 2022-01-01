Seznam společností
Palantir
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Palantir Platy

Platy ve společnosti Palantir se pohybují od $77,113 celkové roční kompenzace pro pozici Administrativní asistent na dolním konci až po $408,000 pro pozici IT specialista na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Palantir. Naposledy aktualizováno: 8/26/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Software Engineer $255K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Nasazený softwarový inženýr

Obchodní rozvoj
Median $150K
Technický programový manažer
Median $205K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Produktový manažer
Median $200K
Architekt řešení
Median $177K
Datový vědec
Median $183K
Produktový designér
Median $175K
Programový manažer
Median $180K
Projektový manažer
Median $150K
Manažer softwarového inženýrství
Median $300K
Účetní
$126K

Technický účetní

Administrativní asistent
$77.1K
Obchodní operace
$241K
Obchodní analytik
$141K
Korporátní rozvoj
$132K
Lidské zdroje
$104K
IT specialista
$408K
Právní
$255K
Manažerský konzultant
$164K
Marketing
$134K
Manažer produktového designu
$302K
Personalista
$165K
Prodej
$137K
Obchodní inženýr
$147K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Plán nabývání

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Palantir podléhají RSUs 5letému plánu nabývání:

  • 20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 2nd-ROK (1.67% měsíčně)

  • 20% nabývá v 3rd-ROK (1.67% měsíčně)

  • 20% nabývá v 4th-ROK (1.67% měsíčně)

  • 20% nabývá v 5th-ROK (1.67% měsíčně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Palantir podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Palantir podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi, kde můžete komunikovat se zaměstnanci z různých společností, získat kariérní tipy a mnoho dalšího.

Navštívit nyní!

Časté dotazy

El puesto mejor pagado reportado en Palantir es IT specialista at the Common Range Average level con una compensación total anual de $408,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Palantir es $170,357.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Palantir

Související společnosti

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • Amplitude
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje