Verbit Platy

Platy ve společnosti Verbit se pohybují od $32,238 celkové roční kompenzace pro pozici Personalista na dolním konci až po $162,670 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Verbit. Naposledy aktualizováno: 10/16/2025

Produktový manažer
$130K
Personalista
$32.2K
Softwarový inženýr
$163K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manažer softwarového inženýrství
$109K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Verbit je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $162,670. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Verbit je $119,343.

Další zdroje