WSO2
WSO2 Platy

Platy ve společnosti WSO2 se pohybují od $7,914 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $203,975 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti WSO2. Naposledy aktualizováno: 9/2/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $20K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový vědec
$7.9K
Architekt řešení
$204K

Časté dotazy

The highest paying role reported at WSO2 is Architekt řešení at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $203,975. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at WSO2 is $20,028.

