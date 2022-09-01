Adresář Společností
VelocityEHS
VelocityEHS Platy

Rozsah platů VelocityEHS se pohybuje od $109,545 v celkové kompenzaci ročně pro Obchodní inženýr na spodním konci do $175,875 pro Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti VelocityEHS. Naposledy aktualizováno: 8/24/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $112K
Obchodní inženýr
$110K
Architekt řešení
$176K

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в VelocityEHS, — это Architekt řešení at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $175,875. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в VelocityEHS, составляет $112,396.

