uShip
uShip Produktový designér Platy

Průměrná celková kompenzace Produktový designér in United States ve společnosti uShip se pohybuje od $97.6K do $139K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti uShip. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$112K - $131K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$97.6K$112K$131K$139K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti uShip in United States představuje roční celkovou odměnu $139,288. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti uShip pro pozici Produktový designér in United States je $97,621.

