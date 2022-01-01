Seznam společností
NEXT Trucking
NEXT Trucking Platy

Platy ve společnosti NEXT Trucking se pohybují od $100,500 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $180,000 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti NEXT Trucking. Naposledy aktualizováno: 9/9/2025

$160K

Produktový manažer
Median $180K
Obchodní analytik
$101K
Produktový designér
$162K

Softwarový inženýr
$164K
Časté dotazy

A função com maior remuneração relatada na NEXT Trucking é Produktový manažer com uma remuneração total anual de $180,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na NEXT Trucking é $162,938.

