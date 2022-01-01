Unigroup Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti Unigroup se pohybují od $59,706 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $91,242 pro pozici Lidské zdroje na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Unigroup. Naposledy aktualizováno: 10/16/2025

Softwarový inženýr
Median $85K
Datový analytik
$59.7K
Datový vědec
$80.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Lidské zdroje
$91.2K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Unigroup je Lidské zdroje at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $91,242. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Unigroup je $82,700.

