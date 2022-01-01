Seznam společností
UBS Platy

Platy ve společnosti UBS se pohybují od $22,039 celkové roční kompenzace pro pozici Manažer datové vědy na dolním konci až po $230,974 pro pozici Programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti UBS. Naposledy aktualizováno: 9/4/2025

$160K

Softwarový inženýr
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Datový inženýr

Inženýr spolehlivosti stránek

Kvantitativní vývojář

Datový vědec
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Kvantitativní výzkumník

Investiční bankéř
Analyst $136K
Associate Director $210K

Finanční analytik
Median $110K
Obchodní analytik
Median $110K
Produktový manažer
Median $138K
Manažer softwarového inženýrství
Median $175K
Manažer obchodních operací
Median $64.2K
Manažerský konzultant
Median $82.5K
Projektový manažer
Median $150K
Architekt řešení
Median $206K

Datový architekt

Cloud Security Architect

IT specialista
Median $106K
Technický programový manažer
Median $173K
Analytik kybernetické bezpečnosti
Median $108K
Účetní
$44.6K
Administrativní asistent
$80.4K
Obchodní operace
$109K
Obchodní rozvoj
$76.3K
Vedoucí štábu
$159K
Datový analytik
$162K
Manažer datové vědy
$22K
Lidské zdroje
$164K
Právní
$159K
Produktový designér
$143K
Manažer produktového designu
$28.3K
Programový manažer
$231K
Personalista
$148K
Prodej
$159K
Celková odměna
$157K
UX výzkumník
$137K
Časté dotazy

The highest paying role reported at UBS is Programový manažer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $230,974. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at UBS is $137,369.

