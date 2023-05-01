Seznam společností
THINK Surgical
THINK Surgical Platy

Platy ve společnosti THINK Surgical se pohybují od $71,244 celkové roční kompenzace pro pozici Biomedicínský inženýr na dolním konci až po $165,825 pro pozici Manažer produktového designu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti THINK Surgical. Naposledy aktualizováno: 11/15/2025

Softwarový inženýr
Median $163K
Biomedicínský inženýr
$71.2K
Produktový designér
$159K

Manažer produktového designu
$166K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti THINK Surgical je Manažer produktového designu at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $165,825. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti THINK Surgical je $160,683.

