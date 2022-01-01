Seznam společností
Zimmer Biomet
Zimmer Biomet Platy

Platy ve společnosti Zimmer Biomet se pohybují od $50,736 celkové roční kompenzace pro pozici Technický programový manažer na dolním konci až po $197,985 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Zimmer Biomet. Naposledy aktualizováno: 11/14/2025

Strojní inženýr
Median $100K

Inženýr kvality

Prodej
Median $85K
Biomedicínský inženýr
$124K

Obchodní analytik
Median $105K
Datový analytik
$78.4K
Produktový designér
$66.1K
Manažer produktového designu
$177K
Softwarový inženýr
$198K
Manažer softwarového inženýrství
$102K
Technický programový manažer
$50.7K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Zimmer Biomet je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $197,985. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Zimmer Biomet je $101,000.

