Tenneco Platy

Rozsah platů Tenneco se pohybuje od $48,079 v celkové kompenzaci ročně pro Obchodní analytik na spodním konci do $198,254 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Tenneco. Naposledy aktualizováno: 8/16/2025

$160K

Obchodní analytik
$48.1K
Finanční analytik
$69.7K
Průmyslový designér
$84.6K

Strojní inženýr
$77.4K
Vedoucí softwarového inženýrství
$198K
FAQ

The highest paying role reported at Tenneco is Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $198,254. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Tenneco is $77,385.

