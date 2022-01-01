Seznam společností
Texas Instruments
Texas Instruments Platy

Platy ve společnosti Texas Instruments se pohybují od $2,448 celkové roční kompenzace pro pozici Rizikový kapitalista na dolním konci až po $295,470 pro pozici Právní oddělení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Texas Instruments. Naposledy aktualizováno: 11/30/2025

Hardwarový inženýr
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Analogový inženýr

ASIC inženýr

SoC inženýr

Inženýr vestavěného hardwaru

Softwarový inženýr
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Síťový inženýr

Softwarový inženýr vestavěných systémů

Elektrotechnický inženýr
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Strojní inženýr
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Výrobní inženýr

Konstrukční inženýr

Testovací inženýr

Údržbový inženýr

Marketing
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Chemický inženýr
Median $113K

Procesní inženýr

Inženýr zařízení

Prodej
26 $196K
28 $249K

Terénní obchodní zástupce

Projektový manažer
Median $185K
Obchodní inženýr
24 $156K
26 $191K
Produktový designér
Median $125K
Manažer softwarového inženýrství
Median $97.4K
Programový manažer
Median $252K
Obchodní analytik
Median $105K
Obchodní rozvoj
Median $259K
Informační technolog (IT)
Median $86K
Architekt řešení
Median $156K
Účetní
$45.2K
Manažer obchodních operací
$227K
Datový analytik
$86.3K
Datový analytik
$112K
Manažer provozu
$206K
Finanční analytik
$128K
Grafický designér
$106K
Lidské zdroje
$88.9K
Právní oddělení
$295K
Marketingové operace
$45.5K
Materiálový inženýr
$161K
Manažer produktového designu
$69.6K
Produktový manažer
$72.8K
Technický account manažer
$203K
Technický programový manažer
$207K
Rizikový kapitalista
$2.4K
Plán nabývání

0%

ROK 1

0%

ROK 2

0%

ROK 3

100%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Texas Instruments podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 0% nabývá v 1st-ROK (0.00% ročně)

  • 0% nabývá v 2nd-ROK (0.00% ročně)

  • 0% nabývá v 3rd-ROK (0.00% ročně)

  • 100% nabývá v 4th-ROK (100.00% ročně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Texas Instruments je Právní oddělení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $295,470. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Texas Instruments je $124,324.

Další zdroje

