Tempus Platy

Rozsah platů Tempus se pohybuje od $29,108 v celkové kompenzaci ročně pro Administrativní asistent na spodním konci do $256,275 pro Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Tempus. Naposledy aktualizováno: 8/16/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Backend softwarový inženýr

Full-stack softwarový inženýr

Datový vědec
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Vedoucí softwarového inženýrství
Median $185K

Produktový manažer
Median $152K
Administrativní asistent
$29.1K
Obchodní analytik
$68.6K
Zákaznický servis
$56.8K
Péče o zákazníky
$69.7K
Datový analytik
$79.6K
Manažer programu
$84.6K
Prodej
$256K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$140K
Technický writer
$76.4K
Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcie
RSU

U společnosti Tempus podléhají RSUs 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Tempus je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $256,275. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Tempus je $128,945.

