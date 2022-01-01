Adresář Společností
Tempo Platy

Rozsah platů Tempo se pohybuje od $2,472 v celkové kompenzaci ročně pro Architekt řešení na spodním konci do $248,750 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Tempo. Naposledy aktualizováno: 8/15/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $154K
Produktový designér
Median $167K
Manažer obchodních operací
$102K

Obchodní analytik
$139K
Datový vědec
$85.2K
Hardwarový inženýr
$131K
Lidské zdroje
$204K
Produktový manažer
$78.3K
Náborový pracovník
$84.6K
Vedoucí softwarového inženýrství
$249K
Architekt řešení
$2.5K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Tempo je Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $248,750. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Tempo je $130,650.

