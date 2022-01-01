Seznam společností
UPMC
UPMC Platy

Platy ve společnosti UPMC se pohybují od $75,375 celkové roční kompenzace pro pozici Projektový manažer na dolním konci až po $175,000 pro pozici Aktuary na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti UPMC. Naposledy aktualizováno: 11/16/2025

Softwarový inženýr
Median $93K
Aktuary
Median $175K
Účetní
$78.4K

Obchodní analytik
Median $80K
Informační technolog (IT)
$89.6K
Produktový designér
$121K
Manažer produktového designu
$134K
Produktový manažer
$112K
Projektový manažer
$75.4K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$85.4K
Technický programový manažer
$102K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti UPMC je Aktuary s roční celkovou odměnou $175,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti UPMC je $93,000.

