SRI International Platy

Platy ve společnosti SRI International se pohybují od $100,667 celkové roční kompenzace pro pozici Hardwarový inženýr na dolním konci až po $271,350 pro pozici Technický programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti SRI International. Naposledy aktualizováno: 11/30/2025

Hardwarový inženýr
P3 $101K
P5 $157K
Datový analytik
Median $150K
Softwarový inženýr
Median $125K

Výzkumný vědec

Biomedicínský inženýr
$128K
Chemický inženýr
$124K

Výzkumný inženýr

Strojní inženýr
$154K
Projektový manažer
$196K
Technický programový manažer
$271K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti SRI International je Technický programový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $271,350. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti SRI International je $150,000.

Další zdroje

