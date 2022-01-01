Seznam společností
Splunk Platy

Platy ve společnosti Splunk se pohybují od $51,822 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní inženýr na dolním konci až po $733,000 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Splunk. Naposledy aktualizováno: 8/29/2025

$160K

Softwarový inženýr
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Inženýr spolehlivosti stránek

Produktový manažer
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Prodej
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Manažer softwarového inženýrství
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Produktový designér
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

UX designér

Architekt řešení
P4 $229K
P5 $282K

Datový architekt

Cloud Security Architect

Datový vědec
Median $265K
Marketing
P2 $106K
P5 $268K
Technický programový manažer
Median $224K
Finanční analytik
Median $145K
Programový manažer
Median $170K
Obchodní inženýr
Median $51.8K
IT specialista
Median $157K
Personalista
Median $141K
Technický spisovatel
Median $145K
Projektový manažer
Median $156K
Analytik kybernetické bezpečnosti
Median $425K
Účetní
$252K

Technický účetní

Manažer obchodních operací
$147K
Obchodní analytik
Median $161K
Obchodní rozvoj
$63.3K
Vedoucí štábu
$371K
Zákaznické služby
$229K
Datový analytik
$167K
Lidské zdroje
$249K
Manažerský konzultant
$153K
Marketingové operace
$162K
Manažer produktového designu
$481K
Výnosové operace
$200K
Celková odměna
$241K
UX výzkumník
$129K
Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Splunk podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (8.32% čtvrtletně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (8.32% čtvrtletně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Splunk podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Časté dotazy

