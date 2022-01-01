Splunk Platy

Platy ve společnosti Splunk se pohybují od $51,822 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní inženýr na dolním konci až po $733,000 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Splunk. Naposledy aktualizováno: 8/29/2025
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
Ve společnosti Splunk podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá v 2nd-ROK (8.32% čtvrtletně)
33.3% nabývá v 3rd-ROK (8.32% čtvrtletně)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Splunk podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
