Okta Platy

Platy ve společnosti Okta se pohybují od $66,000 celkové roční kompenzace pro pozici Administrativní asistent na dolním konci až po $868,333 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Okta. Naposledy aktualizováno: 9/17/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Inženýr spolehlivosti stránek

Manažer softwarového inženýrství
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Produktový manažer
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

Marketing
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Manažer produktového marketingu

Obchodní inženýr
Median $200K
Prodej
Median $195K
Architekt řešení
Median $213K

Architekt cloudové bezpečnosti

Technický programový manažer
Median $220K
Produktový designér
Median $143K

UX designér

IT specialista
Median $185K
Obchodní operace
Median $240K
Obchodní analytik
Median $257K
Zákaznické služby
Median $150K
Programový manažer
Median $249K
Personalista
Median $166K
Administrativní asistent
Median $66K
Účetní
$310K

Technický účetní

Manažer obchodních operací
$210K
Obchodní rozvoj
$76.5K
Vedoucí štábu
$169K
Úspěch zákazníků
$149K
Datový analytik
$213K
Datový vědec
$206K
Finanční analytik
$221K
Lidské zdroje
$184K
Právní
$214K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$145K
Technický Account Manager
$141K
Technický spisovatel
Median $144K
UX výzkumník
$118K
Plán nabývání

33.4%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Okta podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.4% nabývá v 1st-ROK (33.40% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)

No cliff

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Okta podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

No cliff

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Okta je Manažer softwarového inženýrství at the Sr. Director level s roční celkovou odměnou $868,333. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Okta je $213,060.

