Okta Platy

Platy ve společnosti Okta se pohybují od $66,000 celkové roční kompenzace pro pozici Administrativní asistent na dolním konci až po $868,333 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Okta. Naposledy aktualizováno: 9/17/2025
33.4%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
Ve společnosti Okta podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33.4% nabývá v 1st-ROK (33.40% ročně)
33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)
No cliff
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Okta podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)
No cliff
