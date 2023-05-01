Seznam společností
Spirit Airlines
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Spirit Airlines Platy

Platy ve společnosti Spirit Airlines se pohybují od $91,800 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $143,100 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Spirit Airlines. Naposledy aktualizováno: 9/19/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Produktový manažer
Median $143K
Datový analytik
$91.8K
Projektový manažer
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Softwarový inženýr
Median $100K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Spirit Airlines je Produktový manažer s roční celkovou odměnou $143,100. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Spirit Airlines je $111,908.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Spirit Airlines

Související společnosti

  • LinkedIn
  • Apple
  • DoorDash
  • Intuit
  • Coinbase
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje