Sendbird
Sendbird Informační technolog (IT) Platy

Průměrná celková kompenzace Informační technolog (IT) ve společnosti Sendbird se pohybuje od ₩41.81M do ₩57.06M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sendbird. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Průměrná celková kompenzace

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Sendbird podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Informační technolog (IT) ve společnosti Sendbird představuje roční celkovou odměnu ₩57,063,840. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Sendbird pro pozici Informační technolog (IT) je ₩41,814,021.

Další zdroje