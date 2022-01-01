Adresář Společností
Mendix
Mendix Platy

Rozsah platů Mendix se pohybuje od $56,385 v celkové kompenzaci ročně pro Datový analytik in Netherlands na spodním konci do $195,975 pro Marketing in United States na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Mendix. Naposledy aktualizováno: 8/9/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $93.5K

Full-stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $93.9K
Produktový designér
Median $72K

Obchodní analytik
$95.2K
Datový analytik
$56.4K
Marketing
$196K
Vedoucí softwarového inženýrství
$93.6K
Architekt řešení
$96.7K
FAQ

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Mendix je Marketing at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $195,975. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Mendix je $93,733.

Další zdroje