Seznam společností
Mendix
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Mendix Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Netherlands ve společnosti Mendix činí celkem €76.7K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Mendix. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025

Mediánový balíček
company icon
Mendix
Senior Software Engineer
Rotterdam, ZH, Netherlands
Celkem za rok
€76.7K
Pozice
Senior Software Engineer
Základní
€76.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky ve společnosti
5 Roky
Roky zkušeností
10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Mendix?
Block logo
+€50.4K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Mendix in Netherlands představuje roční celkovou odměnu €88,638. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Mendix pro pozici Softwarový inženýr in Netherlands je €75,369.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Mendix

Související společnosti

  • Zimperium
  • Sendbird
  • Miracle Software Systems
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje