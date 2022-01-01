Seznam společností
SAP Platy

Platy ve společnosti SAP se pohybují od $23,270 celkové roční kompenzace pro pozici Copywriter in India na dolním konci až po $487,550 pro pozici Manažer obchodních operací in Germany na horním konci.

Softwarový inženýr
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Frontend softwarový inženýr

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Produkční softwarový inženýr

DevOps inženýr

AI inženýr

Produktový designér
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

UX designer

Prodej
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Vedoucí zákaznického účtu

Datový analytik
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Produktový manažer
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Marketing
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Architekt řešení
T3 $46K
T4 $74.9K

Datový architekt

Cloudový architekt

Manažer softwarového inženýrství
Median $78.4K
Manažerský konzultant
Median $82.5K
Projektový manažer
Median $143K
Zákaznický úspěch
Median $128K
Technický programový manažer
Median $120K
Lidské zdroje
Median $57.7K
Obchodní inženýr
Median $114K
Obchodní analytik
Median $74.9K
Informační technolog (IT)
Median $82.8K
Účetní
$39.1K
Administrativní asistent
$74.5K
Obchodní operace
$162K
Manažer obchodních operací
$488K
Obchodní rozvoj
$40.9K
Náčelník štábu
$160K
Copywriter
$23.3K
Zákaznický servis
$76.5K
Operace zákaznického servisu
$53.8K
Datový analytik
$110K
Manažer datové vědy
$238K
Manažer provozu
$80K
Grafický designér
$104K
Hardwarový inženýr
$136K
Právní oddělení
$271K
Manažer produktového designu
$296K
Programový manažer
$128K
Personalista
$199K
Operace příjmů
$95.2K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$81.1K
Celkové odměňování
$83.3K
UX výzkumník
$95.3K
Rizikový kapitalista
$121K
Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.4%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti SAP podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.4% nabývá v 3rd-ROK (33.40% ročně)

20%

ROK 1

40%

ROK 2

40%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti SAP podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)

  • 40% nabývá v 2nd-ROK (40.00% ročně)

  • 40% nabývá v 3rd-ROK (40.00% ročně)

33%

ROK 1

33%

ROK 2

34%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti SAP podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33% nabývá v 1st-ROK (8.25% čtvrtletně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (8.25% čtvrtletně)

  • 34% nabývá v 3rd-ROK (8.50% čtvrtletně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti SAP je Manažer obchodních operací at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $487,550. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti SAP je $114,363.

Další zdroje