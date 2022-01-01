Platy ve společnosti SAP se pohybují od $23,270 celkové roční kompenzace pro pozici Copywriter in India na dolním konci až po $487,550 pro pozici Manažer obchodních operací in Germany na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti SAP. Naposledy aktualizováno: 11/15/2025
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.4%
ROK 3
Ve společnosti SAP podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)
33.4% nabývá v 3rd-ROK (33.40% ročně)
20%
ROK 1
40%
ROK 2
40%
ROK 3
Ve společnosti SAP podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)
40% nabývá v 2nd-ROK (40.00% ročně)
40% nabývá v 3rd-ROK (40.00% ročně)
33%
ROK 1
33%
ROK 2
34%
ROK 3
Ve společnosti SAP podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33% nabývá v 1st-ROK (8.25% čtvrtletně)
33% nabývá v 2nd-ROK (8.25% čtvrtletně)
34% nabývá v 3rd-ROK (8.50% čtvrtletně)
