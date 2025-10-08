Seznam společností
Rocket Software
  • Softwarový inženýr

  • Full-Stack softwarový inženýr

Rocket Software Full-Stack softwarový inženýr Platy

Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in India ve společnosti Rocket Software činí ₹1.74M year pro Software Engineer II. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹1.49M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Rocket Software. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025

Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Software Engineer I
(Začátečnická úroveň)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.98M

Jaké jsou kariérní úrovně u Rocket Software?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Full-Stack softwarový inženýr ve společnosti Rocket Software in India představuje roční celkovou odměnu ₹2,388,599. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Rocket Software pro pozici Full-Stack softwarový inženýr in India je ₹1,494,370.

Další zdroje