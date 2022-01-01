Seznam společností
Ultimate Software
Ultimate Software Platy

Platy ve společnosti Ultimate Software se pohybují od $70,745 celkové roční kompenzace pro pozici IT specialista na dolním konci až po $189,945 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Ultimate Software. Naposledy aktualizováno: 9/21/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $110K
Obchodní analytik
$99.5K
Datový vědec
$190K

IT specialista
$70.7K
Produktový designér
$76.9K
Produktový manažer
$184K
Časté dotazy

The highest paying role reported at Ultimate Software is Datový vědec at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $189,945. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ultimate Software is $104,875.

