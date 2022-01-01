Seznam společností
Avenue Code
Avenue Code Platy

Platy ve společnosti Avenue Code se pohybují od $22,038 celkové roční kompenzace pro pozici Personalista na dolním konci až po $201,000 pro pozici Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Avenue Code. Naposledy aktualizováno: 8/26/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $30.1K

Backend softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $95.9K
Obchodní analytik
$111K

Produktový designér
$39.6K
Projektový manažer
$201K
Personalista
$22K
Manažer softwarového inženýrství
$52.3K
Architekt řešení
$71.6K
UX výzkumník
$135K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Avenue Code je Projektový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $201,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Avenue Code je $71,640.

