Kompenzace Softwarový inženýr videoher in United States ve společnosti Riot Games se pohybuje od $141K year pro P1 do $371K year pro P5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $247K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Riot Games. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
$289K
$231K
$0
$57.2K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
