Seznam společností
Bungie
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Bungie Platy

Platy ve společnosti Bungie se pohybují od $108,455 celkové roční kompenzace pro pozici Cybersecurity Analyst na dolním konci až po $285,420 pro pozici Marketing na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Bungie. Naposledy aktualizováno: 10/10/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $163K

Softwarový inženýr videoher

Lidské zdroje
$187K
Marketing
$285K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Produktový manažer
$249K
Personalista
$191K
Cybersecurity Analyst
$108K
Technický programový manažer
$143K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Bungie je Marketing at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $285,420. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Bungie je $186,930.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Bungie

Související společnosti

  • Blizzard Entertainment
  • Scopely
  • Pocket Gems
  • PlayStation
  • Gracenote
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje