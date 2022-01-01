Seznam společností
Epic Games
Epic Games Platy

Platy ve společnosti Epic Games se pohybují od $52,260 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $445,000 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Epic Games. Naposledy aktualizováno: 11/20/2025

Softwarový inženýr
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr videoher

Produktový manažer
L3 $184K
L5 $445K
Marketing
Median $180K

Manažer softwarového inženýrství
Median $400K
Projektový manažer
Median $205K
Architekt řešení
Median $238K
Účetní
$76.4K
Obchodní analytik
$191K
Manažer datové vědy
$288K
Datový analytik
$161K
Finanční analytik
$281K
Lidské zdroje
$88K
Informační technolog (IT)
$67.6K
Marketingové operace
$147K
Produktový designér
$68.6K
Manažer produktového designu
$193K
Programový manažer
$151K
Personalista
$77.4K
Prodej
$52.3K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$80.6K
Technický programový manažer
$166K
Důvěra a bezpečnost
$137K
Plán nabývání

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ akcií
Options

Ve společnosti Epic Games podléhají Options 5letému plánu nabývání:

  • 20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 2nd-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 3rd-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 4th-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 5th-ROK (20.00% ročně)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Epic Games je Produktový manažer at the L5 level s roční celkovou odměnou $445,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Epic Games je $166,165.

Další zdroje

