Epic Games Platy

Platy ve společnosti Epic Games se pohybují od $52,260 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $445,000 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Epic Games. Naposledy aktualizováno: 11/20/2025
Ve společnosti Epic Games podléhají Options 5letému plánu nabývání:
20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)
20% nabývá v 2nd-ROK (20.00% ročně)
20% nabývá v 3rd-ROK (20.00% ročně)
20% nabývá v 4th-ROK (20.00% ročně)
20% nabývá v 5th-ROK (20.00% ročně)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
