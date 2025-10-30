Seznam společností
RELEX Solutions
RELEX Solutions Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Finland ve společnosti RELEX Solutions činí celkem €63.3K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti RELEX Solutions. Naposledy aktualizováno: 10/30/2025

Mediánový balíček
company icon
RELEX Solutions
Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Celkem za rok
€63.3K
Pozice
L3
Základní
€63.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
15 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u RELEX Solutions?
Nejnovější příspěvky platů
Zahrnuté pozice

Full-Stack softwarový inženýr

DevOps inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti RELEX Solutions in Finland představuje roční celkovou odměnu €86,575. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti RELEX Solutions pro pozici Softwarový inženýr in Finland je €63,294.

Další zdroje