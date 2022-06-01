Seznam společností
RELEX Solutions
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

RELEX Solutions Platy

Platy ve společnosti RELEX Solutions se pohybují od $54,378 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $195,840 pro pozici Obchodní inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti RELEX Solutions. Naposledy aktualizováno: 9/1/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $72.6K

Full-Stack softwarový inženýr

DevOps inženýr

Manažer obchodních operací
$142K
Zákaznické služby
$134K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Datový analytik
$54.4K
Manažer produktového designu
$83.8K
Produktový manažer
$99.4K
Projektový manažer
$120K
Prodej
$158K
Obchodní inženýr
$196K
Manažer softwarového inženýrství
$83.3K
Architekt řešení
$116K
Technický programový manažer
$69.9K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

RELEX Solutions薪资最高的职位是Obchodní inženýr at the Common Range Average level，年度总薪酬为$195,840。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
RELEX Solutions的年度总薪酬中位数为$107,890。

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro RELEX Solutions

Související společnosti

  • Synology
  • Greenway Health
  • MariaDB
  • Verifone
  • Arcesium
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje