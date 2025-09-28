Seznam společností
Qualtrics
Qualtrics Projektový manažer Platy

Kompenzace Projektový manažer in Ireland ve společnosti Qualtrics činí €77K year pro L3. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Qualtrics. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025

Průměrná celková kompenzace

€69.3K - €83.9K
Ireland
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
€63.9K€69.3K€83.9K€89.3K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Qualtrics podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Projektový manažer ve společnosti Qualtrics in Ireland představuje roční celkovou odměnu €89,265. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Qualtrics pro pozici Projektový manažer in Ireland je €63,870.

