Průměrná celková kompenzace Datový analytik in Panama ve společnosti Pandora se pohybuje od PAB 39.5K do PAB 55.3K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Pandora. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Průměrná celková kompenzace

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Don't get lowballed

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Pandora podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Pandora in Panama představuje roční celkovou odměnu PAB 55,252. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Pandora pro pozici Datový analytik in Panama je PAB 39,534.

