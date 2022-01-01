Adresář Společností
Grubhub
Grubhub Platy

Rozsah platů Grubhub se pohybuje od $19,632 v celkové kompenzaci ročně pro Produktový designér na spodním konci do $320,000 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Grubhub. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Backend softwarový inženýr

Full-stack softwarový inženýr

Inženýr spolehlivosti webu

Produktový manažer
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Vedoucí softwarového inženýrství
Median $320K

Datový vědec
Median $150K
Obchodní analytik
Median $95K
Datový analytik
Median $140K
Vedoucí datové vědy
Median $185K
Účetní
$126K
Obchodní operace
$296K
Manažer obchodních operací
$125K
Finanční analytik
$87.6K
Lidské zdroje
$74.6K
Marketing
$51K
Marketingové operace
$103K
Manažer partnerů
$115K
Produktový designér
$19.6K
Manažer programu
$160K
Náborový pracovník
$101K
Prodej
$128K
Architekt řešení
$85.6K

Architekt dat

Technický manažer programu
$101K
UX výzkumník
$98K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


Plán Nabývání Práv

40%

ROK 1

30%

ROK 2

15%

ROK 3

15%

ROK 4

Typ Akcie
RSU

U společnosti Grubhub podléhají RSUs 4-letému plánu nabývání práv:

  • 40% nabývá se v 1st-ROK (40.00% ročně)

  • 30% nabývá se v 2nd-ROK (7.50% čtvrtletně)

  • 15% nabývá se v 3rd-ROK (3.75% čtvrtletně)

  • 15% nabývá se v 4th-ROK (3.75% čtvrtletně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcie
RSU

U společnosti Grubhub podléhají RSUs 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

FAQ

Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Grubhub är $127,379.

