Seznam společností
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Manažer partnerství Platy

Průměrná celková kompenzace Manažer partnerství in United States ve společnosti Palo Alto Networks se pohybuje od $294K do $403K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Palo Alto Networks. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$319K - $378K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$294K$319K$378K$403K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Palo Alto Networks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer partnerství ve společnosti Palo Alto Networks in United States představuje roční celkovou odměnu $402,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Palo Alto Networks pro pozici Manažer partnerství in United States je $294,000.

