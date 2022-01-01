Seznam společností
Twilio
Twilio Platy

Platy ve společnosti Twilio se pohybují od $25,870 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $623,924 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Twilio. Naposledy aktualizováno: 10/17/2025

Softwarový inženýr
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový inženýr

Produkční softwarový inženýr

Produktový manažer
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Manažer softwarového inženýrství
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Prodej
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Vedoucí klienta

Produktový designér
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

UX designér

Personalista
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Marketing
L3 $145K
L4 $241K
Datový analytik
Median $142K
Obchodní inženýr
Median $256K
Datový vědec
Median $303K
Finanční analytik
Median $170K
Manažer produktového designu
Median $225K
Programový manažer
Median $189K
Obchodní analytik
Median $150K
Zákaznické služby
Median $96K
Projektový manažer
Median $248K
Účetní
$103K

Technical Accountant

Administrativní asistent
$175K
Obchodní operace
$272K
Manažer obchodních operací
$304K
Obchodní rozvoj
$246K
Vedoucí štábu
$195K
Operace zákaznických služeb
$220K
Úspěch zákazníků
$75.3K
Manažer datové vědy
$89.1K
Lidské zdroje
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Právní
$151K
Marketingové operace
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Architekt řešení
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Technický programový manažer
$179K
Technický spisovatel
$238K
UX výzkumník
$126K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Twilio podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Twilio podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Twilio podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Twilio je Softwarový inženýr at the IC6 level s roční celkovou odměnou $623,924. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Twilio je $220,710.

Doporučené pozice

Další zdroje