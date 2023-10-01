Seznam společností
NOS Platy

Platy ve společnosti NOS se pohybují od $23,736 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $58,309 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti NOS. Naposledy aktualizováno: 10/23/2025

Datový analytik
$23.7K
Produktový manažer
$49.3K
Projektový manažer
$28.2K

Obchodní inženýr
$30.5K
Softwarový inženýr
$58.3K
Architekt řešení
$55.8K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti NOS je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $58,309. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti NOS je $39,899.

