Moveworks
Moveworks Informační technolog (IT) Platy

Průměrná celková kompenzace Informační technolog (IT) ve společnosti Moveworks se pohybuje od $93.2K do $132K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Moveworks. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$106K - $125K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$93.2K$106K$125K$132K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Moveworks podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Informační technolog (IT) ve společnosti Moveworks představuje roční celkovou odměnu $132,250. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Moveworks pro pozici Informační technolog (IT) je $93,150.

