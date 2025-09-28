Seznam společností
Momentive.ai
  • Platy
  • Manažer softwarového inženýrství

  • Všechny platy Manažer softwarového inženýrství

Momentive.ai Manažer softwarového inženýrství Platy

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Momentive.ai. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025

Průměrná celková kompenzace

CA$207K - CA$242K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
CA$180KCA$207KCA$242KCA$257K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

CA$160K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Momentive.ai podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Momentive.ai in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$257,400. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Momentive.ai pro pozici Manažer softwarového inženýrství in Canada je CA$180,400.

Další zdroje