Clear Street
Clear Street Platy

Rozsah platů Clear Street se pohybuje od $112,435 v celkové kompenzaci ročně pro Informatik (IT) na spodním konci do $323,339 pro Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Clear Street. Naposledy aktualizováno: 8/20/2025

$160K

Softwarový inženýr
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Backend softwarový inženýr

Finanční analytik
$284K
Informatik (IT)
$112K

Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcie
RSU

U společnosti Clear Street podléhají RSUs 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (25.00% ročně)

FAQ

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Clear Street, ir Softwarový inženýr at the L5 level ar gada kopējo atalgojumu $323,339. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Clear Street, ir $231,000.

