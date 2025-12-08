Seznam společností
MindTickle
MindTickle Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti MindTickle se pohybuje od ₹4.12M year pro Software Engineer 2 do ₹7.07M year pro Software Engineer 3. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹4.55M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti MindTickle. Naposledy aktualizováno: 12/8/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer 1
(Začátečnická úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$46.9K
$43.7K
$569
$2.7K
Software Engineer 3
$80.4K
$70.2K
$3.4K
$6.8K
Engineering Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti MindTickle podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti MindTickle in India představuje roční celkovou odměnu ₹8,189,557. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti MindTickle pro pozici Softwarový inženýr in India je ₹4,123,825.

